Почему собака грызет поводок во время прогулки? Названы основные причины

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Почему собака грызет поводок во время прогулки

Щенки часто кусают поводок, потому что хотят исследовать и попробовать его на вкус. Кроме того, молодые собаки любят грызть все вокруг во время игры.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Также важно помнить, что животные не могут рассказать вам о том, что они чувствуют и переживают. Поэтому они используют невербальную коммуникацию — мимику, язык тела, звуки и действия. Собака может укусить поводок во время прогулки, если почувствует неудовлетворенность и раздражение.

Ваш питомец также может испытывать беспокойство. Это может быть выражено через кусание предметов, в том числе и поводок. Например, животное может беспокоиться о громких звуках, шуме, незнакомом окружении или других животных.

Собака может радоваться новым эмоциям во время прогулки и из-за этого начать кусать поводок.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



