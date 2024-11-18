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Как понять, что собака счастлива рядом со своим хозяином? Обратите внимание на эти признаки

1:03
Зоосфера

Как узнать, счастлива ли ваша собака

Счастливая собака выглядит расслабленной. Уши животного висят и находятся в естественном положении. Взгляд питомца тоже должен быть расслаблен.

Как понять, что собака счастлива рядом со своим хозяином? Обратите внимание на эти признаки
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Взгляд питомца может указывать на агрессию или страх. Собака счастлива, если ее пасть слегка приоткрыта, а уголки рта слегка приподняты.

Высунутый язык также может означать, что ваша собака счастлива. Если собака дышит через открытый рот, это означает, что животному очень жарко и оно испытывает сильный стресс или беспокойство.

Как ведет себя счастливая собака

Если собака счастлива, то питомец активен, любит играть и бегать на улице. Если ваша собака была социально активной и всегда любила общаться с другими животными, но это изменилось, стоит насторожиться и проверить здоровье питомца. Здоровая и счастливая собака имеет нормальный аппетит и время сна — до 16 часов в сутки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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