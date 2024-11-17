Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться

Линька — естественный процесс обновления шерсти, характерный для всех млекопитающих с шерстяным покровом.
В норме она происходит сезонно, а интенсивность линьки зависит от породы, возраста и состояния здоровья животного. Однако иногда хозяев беспокоит, что питомец теряет слишком много шерсти.
У каждой породы свои особенности линьки, поэтому важно знать, что для вашего питомца считается нормой.
Если выпадение шерсти кажется чрезмерным, причиной могут быть стресс, смена рациона, неправильный уход или проблемы со здоровьем.
Если питомец теряет шерсть слишком интенсивно, образуются проплешины или раздражения на коже, это может быть симптомом проблемы. Возможные причины включают:
Для контроля линьки важно правильно ухаживать за шерстью питомца. Рекомендуется:
Советы для минимизации шерсти в доме
Помните, что линька — естественная часть жизни животных. Систематический уход за шерстью и здоровье вашего питомца помогут справляться с этим процессом легко и без лишних забот.
Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер, у млекопитающих, живущих в умеренных широтах, как правило, линька происходит два раза в год — весной, когда сбрасывается густая зимняя шерсть, и осенью, когда нарастает тёплый зимний покров.
Груминг собак (англ. grooming) — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям. Профессиональный специалист по грумингу — грумер собак.
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