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Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться

2:32
Зоосфера

Линька — естественный процесс обновления шерсти, характерный для всех млекопитающих с шерстяным покровом.

Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В норме она происходит сезонно, а интенсивность линьки зависит от породы, возраста и состояния здоровья животного. Однако иногда хозяев беспокоит, что питомец теряет слишком много шерсти.

Почему животные линяют?

У каждой породы свои особенности линьки, поэтому важно знать, что для вашего питомца считается нормой.

Если выпадение шерсти кажется чрезмерным, причиной могут быть стресс, смена рациона, неправильный уход или проблемы со здоровьем.

Когда линька становится проблемой

Если питомец теряет шерсть слишком интенсивно, образуются проплешины или раздражения на коже, это может быть симптомом проблемы. Возможные причины включают:

  • Аллергии на корм, пыльцу или бытовую химию.
  • Заражение паразитами (блохи, клещи).
  • Грибковые или бактериальные инфекции.
  • Нарушения работы внутренних органов (почек, щитовидной железы, печени).
  • Стресс или гормональные изменения.
  • В таких случаях важно обратиться к ветеринару, который поможет выявить и устранить причину.

Как уменьшить линьку

Для контроля линьки важно правильно ухаживать за шерстью питомца. Рекомендуется:

  1. Регулярное вычёсывание. Используйте подходящие инструменты: щётки-грабли для длинной шерсти и щётки с мягкой щетиной для короткошерстных животных.
  2. Правильный рацион. Питание с необходимыми витаминами и минералами, а также добавки с омега-3 и омега-6 жирными кислотами, помогают поддерживать здоровье шерсти.
  3. Шампуни для снижения линьки. Купание с использованием специальных средств может уменьшить выпадение шерсти.
  4. Ветеринарный осмотр. Если линька вызывает беспокойство, специалист подскажет, какие изменения внести в уход или питание.
  5. Груминг. 

Советы для минимизации шерсти в доме

  • Уборка с пылесосом, особенно в местах, где чаще всего лежит питомец.
  • Использование покрывал на мебели, которые можно легко постирать.
  • Проветривание помещений для уменьшения аллергенов.

Помните, что линька — естественная часть жизни животных. Систематический уход за шерстью и здоровье вашего питомца помогут справляться с этим процессом легко и без лишних забот.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер, у млекопитающих, живущих в умеренных широтах, как правило, линька происходит два раза в год — весной, когда сбрасывается густая зимняя шерсть, и осенью, когда нарастает тёплый зимний покров.

Груминг собак (англ. grooming) — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям. Профессиональный специалист по грумингу — грумер собак. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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