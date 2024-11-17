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Почему кормить собак со стола, это плохая идея

2:16
Зоосфера

С тех пор как собаки стали не только верными помощниками, но и членами семьи, среди владельцев укрепилось мнение, что кормить их остатками со стола не стоит.

Почему кормить собак со стола, это плохая идея
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

Этот запрет обоснован: пища человека, особенно привычная для большинства, далека от оптимального рациона для животных.

Не секрет, что наши блюда часто перенасыщены жирами, сахаром и другими компонентами, которые не только не полезны для собак, но могут нанести серьёзный вред их здоровью.

Собачий организм сильно отличается от человеческого. Их пищеварительная система устроена иначе, и потребности в питательных веществах строго индивидуальны.

Устоять перед умоляющим взглядом пушистого друга сложно, но последствие таких "угощений" может быть серьёзным.

Почему собакам не подходит человеческая пища

Остатки со стола не обеспечивают собаку всеми необходимыми питательными веществами. Домашняя еда часто избыточно калорийна, несбалансированна и содержит компоненты, которые могут вызывать у животных аллергии, расстройства пищеварения или даже отравления.

Например, виноград и изюм способны привести к острой почечной недостаточности, а шоколад — к судорогам и даже сердечной недостаточности из-за содержания теобромина и кофеина.

Даже если приготовить специальный рацион для собаки дома, ошибки в подборе ингредиентов могут оказаться фатальными.

Например, недостаток кальция в рационе может привести к проблемам с костями, а избыток витамина А (например, из печени) — к гипервитаминозу. Поэтому важно проконсультироваться с ветеринарным диетологом, прежде чем переходить на домашний рацион.

Лучшее питание для собак

Ветеринарные эксперты рекомендуют придерживаться промышленных кормов высокого качества. Они разработаны с учётом возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей собак, что значительно снижает риск заболеваний, связанных с питанием.

Для владельцев, которые хотят добавить в рацион питомца фрукты или овощи, полезно ориентироваться на проверенные списки допустимых продуктов.

Уточнения

Гѝпервитамино́з — острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов (содержащихся в пище или витаминсодержащих препаратах), чаще всего гипервитаминозы вызываются приёмом резко повышенных доз витаминов А и D.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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