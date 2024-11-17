Как гепарды стали символом скорости и мастерства охоты

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гепарды всегда были в центре внимания людей, начиная с древних времён. В Древнем Египте и в Средние века на Ближнем Востоке их часто держали как домашних животных или использовали в охоте.

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats, CC BY 2.0

Например, Акбар Великий, правитель империи Великих Моголов, содержал более тысячи гепардов, обученных охоте.

Эти удивительные кошки знамениты не только своей скоростью, достигающей 113 км/ч, но и уникальными характеристиками. Они мурлыкают, щебечут, рычат и издают звуки, которые называют "пузырь". Их острое зрение позволяет замечать добычу или хищников за несколько километров.

Гепарды отличаются от других крупных кошек: их когти не полностью втягиваются, что помогает удерживать сцепление при резких манёврах. Они единственные современные представители рода Acinonyx, существующего уже около 5 миллионов лет.

Эти животные — идеальные охотники. Гепарды предпочитают дневной образ жизни, что делает их уязвимыми для браконьеров.

Их тело — олицетворение скорости: длинные ноги, мощный хвост и гибкость помогают развивать невероятные ускорения.

Самки гепардов проявляют трогательную заботу о своих детёнышах. Они прячут малышей в укромных местах, часто перемещая гнёзда, чтобы избежать хищников.

Молодёжь остаётся с матерью около полутора лет, а самцы затем объединяются в коалиции, чтобы успешно охотиться и защищать территории.

К сожалению, численность гепардов сокращается. В дикой природе осталось всего около 7100 особей. Угрозы включают потерю среды обитания, конфликты с человеком и браконьерство.

Азиатский подвид находится на грани исчезновения — его популяция сохранилась только в Иране.

Уточнения

Абу́ль-Фатх Джалалудди́н Муха́ммад Акба́р ( араб. جلال الدين أبو الفتح محمد أكبر‎), более известный как Акба́р Вели́кий (14 октября 1542, Умеркот — 17 октября 1605, Фатехпур-Сикри) — государственный деятель, третий император (падишах) Империи Великих Моголов, внук основателя династии Великих Моголов в Индии Бабура.



Гепа́рд (устар. «охотничий леопард»; др.-русск. пардус лат. Acinonyx jubatus) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем Востоке, быстрейшее из всех наземных млекопитающих: за 3 секунды может развивать скорость до 110 км/ч.

