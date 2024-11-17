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Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать

1:21
Зоосфера

Многие владельцы собак не представляют прогулку без поводка-рулетки. Этот популярный аксессуар кажется удобным: он позволяет питомцу отходить на комфортное расстояние, оставаясь под контролем хозяина. Однако кинологи предупреждают, что рулетки могут нанести вред вашему четвероногому другу.

Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Проблема с натяжением поводка

Ключевая проблема поводков-рулеток заключается в постоянном натяжении. Конструкция заставляет собаку всё время тянуться вперёд, прививая неправильное поведение. Это противоречит основам дрессировки: на стандартном поводке собака должна учиться идти рядом с хозяином без тяги.

Если использовать рулетку регулярно, питомец привыкает к тому, что натяжение — это норма. В дальнейшем это усложняет обучение и ухудшает послушание.

Рекомендации кинологов

Для воспитания дисциплины кинологи советуют выбирать мягкие, неэластичные поводки. Они обеспечивают контроль и учат собаку спокойно ходить рядом, избегая лишнего напряжения.

Хотя поводки-рулетки выглядят привлекательно, они не способствуют правильному воспитанию питомца. Если вы хотите, чтобы ваша собака была послушной и не тянула поводок, отдайте предпочтение стандартным аксессуарам для выгула.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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