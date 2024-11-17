Как исправить поведение кошки, если она вытаскивает еду на пол

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с необычным поведением своих пушистиков: вместо того чтобы есть из миски, коты достают корм лапами или зубами и перекладывают его на пол. Это может раздражать хозяев, ведь за питомцем приходится постоянно убирать. Однако не стоит сразу обвинять кота в "хулиганстве". Такое поведение, скорее всего, связано с дискомфортом, который животное испытывает во время еды.

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Основные причины, почему кошки не едят из миски

Дискомфорт от узкой посуды

Самая распространённая причина — контакт усов кота с краями миски. Усики (вибриссы) у кошек очень чувствительны, и их постоянное соприкосновение с краями ёмкости вызывает неприятные ощущения. Если у вашего питомца узкая миска, просто замените её на более широкую и плоскую.

Близкое расположение корма и воды

Кошки предпочитают, чтобы корм и вода находились на расстоянии друг от друга. Если миски стоят слишком близко, животное может начать вытаскивать еду на пол, чтобы поесть в более комфортном месте. Разместите посуду для еды и воды в разных частях комнаты.

Слишком крупные куски пищи

Если коту трудно разделить большие куски корма прямо в миске, он может вытаскивать еду на пол, чтобы справиться с задачей. Попробуйте давать питомцу измельчённую пищу или мелкие гранулы сухого корма.

Как решить проблему

Подберите подходящую миску. Широкая и неглубокая посуда избавит вашего кота от дискомфорта.

Широкая и неглубокая посуда избавит вашего кота от дискомфорта. Разнесите корм и воду. Убедитесь, что ёмкости находятся на приличном расстоянии друг от друга.

Убедитесь, что ёмкости находятся на приличном расстоянии друг от друга. Измельчайте пищу. Если кот привык к крупным кускам, порежьте их на более мелкие части.

Проявив немного внимания к потребностям своего питомца, вы сможете избавить его от неудобств, а себя — от лишней уборки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

