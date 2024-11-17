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Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

2:07
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой испорченной мебели: диваны, кресла, ковры — всё страдает от когтей домашних питомцев. Принято считать, что таким образом мурлыки просто точат когти. Но не всегда причина кроется в этом! На самом деле существует несколько мотивов, которые толкают вашего пушистого друга на "вандализм".

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Основные причины, почему коты портят мебель

Обозначение территории

Когда кот когтит мебель, он не только затачивает когти, но и оставляет запах. В подушечках лап находятся специальные железы, выделяющие вещество, которое помогает питомцу "пометить" пространство. Это природный инстинкт — показать, что территория принадлежит ему.

Избыток энергии

Если кот мало двигается и не получает достаточно физической нагрузки, он начинает искать выход накопившейся энергии. В таких случаях мебель становится для него "спортивным снарядом".

Решение простое: чаще играйте с питомцем и предложите ему новые игрушки или когтеточки.

Привлечение внимания

Одинокий или скучающий кот может начать портить вещи специально, чтобы получить реакцию хозяина. Если вы заметили, что ваш пушистик стал чаще драть мебель, задумайтесь, достаточно ли времени вы уделяете ему. Игры, ласки и общение помогут устранить эту проблему.

Как решить проблему

Предложите альтернативу: когтеточки, игровые комплексы, игрушки.

Увеличьте активность питомца: больше игр и физических упражнений.

Проявляйте внимание и заботу: кошки ценят общение с человеком.

Обеспечьте контроль территории: разместите когтеточку в тех местах, где питомец любит драть мебель.

Помните, что разрушительное поведение — это способ вашего питомца адаптироваться к окружающей среде или привлечь ваше внимание. Терпение, забота и правильные меры помогут сохранить и нервы, и мебель в целости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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