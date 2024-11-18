Можно ли спать с собакой? Что делать, если питомец постоянно ложится к вам в постель

Владельцы домашних животных часто любят проводить ночь со своими питомцами. К счастью, исследования показывают, что это может быть даже полезно.
Эта практика может быть опасной с маленькими домашними животными, поэтому важно быть осторожным. Не стоит спать в одной постели с грызунами: морскими свинками, хомяками, шиншиллами, крысами, кроликами.
Сон с собакой может оказать положительное влияние на психическое здоровье и иммунную систему человека. Многие люди чувствуют себя безопасно и комфортно с собакой.
Собаки-поводыри могут помочь облегчить симптомы ПТСР, такие как ночные кошмары. Животные обнаруживают тревогу и будят человека. Это помогает избавиться от ночных кошмаров. Совместный сон с собакой также может улучшить общее состояние здоровья.
Вам следует избегать совместного сна с собакой, если у вас есть аллергия. Кроме того, домашние животные могут переносить вредные бактерии, вирусы и паразитов. Иногда собаки могут ухудшить качество вашего сна из-за своего большого размера, шума и подергивания по ночам. В таких случаях можно попробовать разместить спальное место в спальне.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?