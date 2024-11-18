Можно ли спать с собакой? Что делать, если питомец постоянно ложится к вам в постель

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли спать с собакой в одной постели

Владельцы домашних животных часто любят проводить ночь со своими питомцами. К счастью, исследования показывают, что это может быть даже полезно.

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Эта практика может быть опасной с маленькими домашними животными, поэтому важно быть осторожным. Не стоит спать в одной постели с грызунами: морскими свинками, хомяками, шиншиллами, крысами, кроликами.

Сон с собакой может оказать положительное влияние на психическое здоровье и иммунную систему человека. Многие люди чувствуют себя безопасно и комфортно с собакой.

Собаки-поводыри могут помочь облегчить симптомы ПТСР, такие как ночные кошмары. Животные обнаруживают тревогу и будят человека. Это помогает избавиться от ночных кошмаров. Совместный сон с собакой также может улучшить общее состояние здоровья.

Когда не стоит спать в одной постели с собакой

Вам следует избегать совместного сна с собакой, если у вас есть аллергия. Кроме того, домашние животные могут переносить вредные бактерии, вирусы и паразитов. Иногда собаки могут ухудшить качество вашего сна из-за своего большого размера, шума и подергивания по ночам. В таких случаях можно попробовать разместить спальное место в спальне.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

