Знаете ли вы, что стресс может оказывать серьезное влияние на здоровье питомца?

Каждый владелец стремится к тому, чтобы его пушистый друг был счастлив и здоров. Но стресс может оказывать значительное влияние на самочувствие питомца.
Признаки стресса у животных могут проявляться по-разному: от изменения в поведении, таких как повышенная тревожность, агрессия или чрезмерная ласка, до физических симптомов, включая потерю аппетита, чрезмерное облизывание и рвоту.
Почему так важно уделять внимание стрессу у питомцев?
— Стресс может стать причиной серьезных заболеваний, начиная от проблем с пищеварением и заканчивая иммунодефицитом.
— Он снижает качество жизни вашего любимца, делая его менее активным, игривым и счастливым.
— Стресс также может негативно сказаться на ваших отношениях с животным, делая его более пугливым, агрессивным или, наоборот, отстраненным.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!