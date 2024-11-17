Знаете ли вы, что стресс может оказывать серьезное влияние на здоровье питомца?

Каждый владелец стремится к тому, чтобы его пушистый друг был счастлив и здоров. Но стресс может оказывать значительное влияние на самочувствие питомца.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Признаки стресса у животных могут проявляться по-разному: от изменения в поведении, таких как повышенная тревожность, агрессия или чрезмерная ласка, до физических симптомов, включая потерю аппетита, чрезмерное облизывание и рвоту.

Почему так важно уделять внимание стрессу у питомцев?

— Стресс может стать причиной серьезных заболеваний, начиная от проблем с пищеварением и заканчивая иммунодефицитом.

— Он снижает качество жизни вашего любимца, делая его менее активным, игривым и счастливым.

— Стресс также может негативно сказаться на ваших отношениях с животным, делая его более пугливым, агрессивным или, наоборот, отстраненным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



