Топ пород кошек, подходящих семьям с детьми

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Эксперты составили рейтинг пород кошек, которые идеально подходят для семей с детьми.

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Наиболее лояльными и дружелюбными по отношению к малышам оказались мейн-куны. Эти кошки известны своим мягким характером и преданностью. Они с радостью будут приносить мячики и даже ходить на поводке, если их к этому приучить.

В топ-5 пород, которые хорошо ладят с детьми, также вошли:

— Рэгдолл;

— Американская короткошерстная;

— Сиамская кошка;

— Бирманская кошка.

Кроме того, с детьми поладят норвежская лесная, сибирская и шотландская вислоухая кошки.

Однако, как отмечают эксперты, при правильном подходе любая кошка сможет найти общий язык с ребёнком. Важно лишь научить детей общаться с животным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



