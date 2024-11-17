Топ пород кошек, подходящих семьям с детьми

Эксперты составили рейтинг пород кошек, которые идеально подходят для семей с детьми.
Наиболее лояльными и дружелюбными по отношению к малышам оказались мейн-куны. Эти кошки известны своим мягким характером и преданностью. Они с радостью будут приносить мячики и даже ходить на поводке, если их к этому приучить.
В топ-5 пород, которые хорошо ладят с детьми, также вошли:
— Рэгдолл;
— Американская короткошерстная;
— Сиамская кошка;
— Бирманская кошка.
Кроме того, с детьми поладят норвежская лесная, сибирская и шотландская вислоухая кошки.
Однако, как отмечают эксперты, при правильном подходе любая кошка сможет найти общий язык с ребёнком. Важно лишь научить детей общаться с животным.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!