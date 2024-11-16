Как подготовить собак к холодам и каким питомцам требуется утепление

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Породы, выведенные в суровых климатических условиях, такие как хаски, маламуты и другие, прекрасно себя чувствуют на улице даже при -10-15 °С. У них густая шерсть с развитым подшёрстком, что обеспечивает надежную защиту от холода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но если ваша собака родом из южных регионов, имеет короткую шерсть или вообще лишена подшёрстка, а также отличается небольшой массой тела и относится к декоративным породам, то на зимний период ей обязательно понадобится одежда.

Минимальный набор одежды для таких собак должен включать демисезонный дождевик и утеплённый комбинезон.

Переохлаждение может привести к серьёзным заболеваниям, таким как ринит, бронхит и миозит (воспалительный процесс в мышечной ткани), что может потребовать обращения в ветеринарную клинику.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



