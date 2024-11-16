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Как подготовить собак к холодам и каким питомцам требуется утепление

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Зоосфера

Породы, выведенные в суровых климатических условиях, такие как хаски, маламуты и другие, прекрасно себя чувствуют на улице даже при -10-15 °С. У них густая шерсть с развитым подшёрстком, что обеспечивает надежную защиту от холода.

Как подготовить собак к холодам и каким питомцам требуется утепление
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но если ваша собака родом из южных регионов, имеет короткую шерсть или вообще лишена подшёрстка, а также отличается небольшой массой тела и относится к декоративным породам, то на зимний период ей обязательно понадобится одежда.

Минимальный набор одежды для таких собак должен включать демисезонный дождевик и утеплённый комбинезон.

Переохлаждение может привести к серьёзным заболеваниям, таким как ринит, бронхит и миозит (воспалительный процесс в мышечной ткани), что может потребовать обращения в ветеринарную клинику.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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