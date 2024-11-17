Учёные объяснили, как музыка влияет на собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как собаки воспринимают музыку

Слух собаки устроен по-другому, он особенно чувствителен к высоте и громкости. Собаки часто любят музыку, поэтому начинают подпевать. Если играет песня и питомец ведет себя нормально, это значит, что животному достаточно комфортно и спокойно.

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Как музыка влияет на собаку

Собакам могут нравиться некоторые мелодии. Важно уменьшить громкость, так как слух животных намного чутче, чем у человека.

Важно помнить, что громкий шум негативно влияет на слух и психику собаки.

Кроме того, громкие звуки от музыки или чего-либо еще вызывают нарушения сердечного ритма, дрожь, дискомфорт и сильный стресс у собак.

Животные, часто подвергающиеся воздействию шума, могут производить потомство с врожденными аномалиями. Из-за постоянного шума собака может испытывать хронический стресс, апатию и проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

