Учёные объяснили, как музыка влияет на собак

Слух собаки устроен по-другому, он особенно чувствителен к высоте и громкости. Собаки часто любят музыку, поэтому начинают подпевать. Если играет песня и питомец ведет себя нормально, это значит, что животному достаточно комфортно и спокойно.
Собакам могут нравиться некоторые мелодии. Важно уменьшить громкость, так как слух животных намного чутче, чем у человека.
Важно помнить, что громкий шум негативно влияет на слух и психику собаки.
Кроме того, громкие звуки от музыки или чего-либо еще вызывают нарушения сердечного ритма, дрожь, дискомфорт и сильный стресс у собак.
Животные, часто подвергающиеся воздействию шума, могут производить потомство с врожденными аномалиями. Из-за постоянного шума собака может испытывать хронический стресс, апатию и проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.
Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!