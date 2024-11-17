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Как правильно содержать двух и более собак в доме? Эти советы вам помогут

1:29
Зоосфера

Можно ли иметь двух собак одновременно

Собаки по своей природе общительные животные, что означает, что они процветают в групповой среде. Собаки нуждаются во взаимодействии с людьми и другими животными.

Как правильно содержать двух и более собак в доме? Эти советы вам помогут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Таким образом, есть много преимуществ в том, чтобы завести вторую собаку. 
Например, два питомца могут составить компанию друг другу, когда вас нет дома или поблизости. Кроме того, обе собаки смогут развлекать друг друга и заниматься физической активностью и бегать вместе.

Как правильно содержать двух собак одновременно

Специалисты рекомендуют заводить пару собак одного пола, так как питомцы разного пола реагируют на физиологические особенности друг друга. Не следует забывать, что собаки, как и люди, склонны проявлять ревность. Поэтому вы должны уделять свое внимание собакам в равной степени.

Одним из преимуществ двух собак в доме является то, что животные будут играть вместе и активно тратить свою энергию. Это означает, что они будут меньше зависеть от вас, чтобы поддерживать их физическую активность и веселье.

Важно предусмотреть отдельные спальные места и миски для двух собак. Кормите своих собак одним кормом в одно и то же время, если питомцы ладят.

Также важно разрешать конфликты и разногласия между домашними питомцами, а также следить за их совместным поведением.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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