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Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

1:24
Зоосфера

Почему кошки пристально смотрят на людей

Кошки могут смотреть на вас по разным причинам. Вот самые распространенные из них.

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Фото: openverse.org by Carolina_BCN, CC BY-NC-SA 2.0

Кошки смотрят на людей, если им нужно больше внимания и заботы. При этом животное может мяукать и находиться рядом с вами. Нужно уделять внимание своему питомцу. Некоторые кошки смотрят на вас, когда хотят, чтобы с ними поиграли. В этом случае животное будет вести себя играючи. Проводите время со своим питомцем, покупайте новые игрушки.

Ваша кошка может смотреть на вас, требуя еды. Это также может сопровождаться громким мяуканьем и вниманием к вам. Когда животное голодно, оно может подбежать к холодильнику или миске с едой и позвать вас на кухню.

Ваш питомец также может внимательно смотреть на вас, когда вы едите. Взгляд — это проявление чувств и привязанности кошки к вам. Если ваш питомец смотрит на вас и медленно моргает, животное счастливо и показывает свою любовь к вам. Вы можете оглянуться на животное и медленно моргнуть, чтобы также выразить свою привязанность к кошке.

Иногда кошки смотрят на людей, когда они злятся. При этом животное не моргает и проявляет агрессию всем своим видом. Не прикасайтесь к своему питомцу, если он злится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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