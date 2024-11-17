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Сухой или влажный корм: что выбрать для кошки в зимний период?

3:51
Зоосфера » Кошки

Зима — это время года, когда потребности домашних животных могут измениться. Холодная погода и сокращение светового дня могут оказывать влияние на метаболизм вашей кошки, и важно учитывать эти изменения при выборе рациона. Одним из распространённых вопросов среди владельцев домашних кошек является: достаточно ли питомцу только сухого корма в зимний период? 

Сухой или влажный корм: что выбрать для кошки в зимний период?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Потребности кошки в зимний период

Кошки, как и другие животные, могут испытывать изменения в уровне активности и метаболизма в зависимости от сезона. Зимой они могут быть менее активными, что может привести к увеличению веса при неправильном рационе. Однако для некоторых кошек, особенно уличных, холод может увеличивать потребность в энергии, поэтому они могут требовать большего количества пищи. 

Сухой корм: достоинства и недостатки

Сухой корм — это удобный и практичный вариант кормления. Он имеет следующие достоинства:

  • Долгий срок хранения: Сухой корм можно хранить долго, не беспокоясь о порче.
  • Удобство в использовании: Прост в подаче и не требует предварительной подготовки.
  • Экономия: Чаще всего сухой корм более доступен по цене, чем консервы или натуральная пища.

Однако есть и недостатки:

  • Недостаток влаги: Сухой корм содержит гораздо меньше влаги (обычно 10–12%), что может привести к обезвоживанию, особенно важно в зимний период, когда воздух в помещениях может быть более сухим из-за отопления.
  • Потребность в разнообразии: Кошки могут быстро привыкать к одному виду корма и терять интерес к нему, что может негативно сказаться на их аппетите и настроении.

Влияние зимы на потребности в жидкости

Как было упомянуто выше, зимой воздух может быть сухим из-за отопления, и это может увеличивать потребность вашей кошки в жидкости. Даже если ваша кошка ест сухой корм, она должна получать достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Важно следить за тем, чтобы у питомца всегда была свежая вода, и поощрять его пить.

Рекомендации по кормлению зимой

  • Микс кормов: Чтобы сбалансировать рацион, можно комбинировать сухой и влажный корм. Влажный корм содержит больше влаги и предлагает разнообразие вкусов и текстур.
  • Контроль порций: Регулярно проверяйте вес вашей кошки и корректируйте порции в зависимости от её активности. Если вы заметили увеличение веса, возможно, стоит уменьшить количество корма или увеличить физическую активность.
  • Индивидуальный подход: Обратите внимание на предпочтения вашей кошки. Некоторые кошки могут предпочитать больше влажного корма, в то время как другие будут радоваться и сухим. Найдите баланс, который будет подходить именно вашему питомцу.

Дополнительные меры

  • Паровые блюда: В холодное время года можно рассмотреть возможность подачи немного теплой пищи. Это может стимулировать аппетит и добавить разнообразие в рацион.
  • Увлажнение: Можно добавить немного воды в сухой корм перед подачей. Это поможет увеличить его влажность и сделает корм более привлекательным.

Сухой корм может быть основным источником питания для домашней кошки зимой, но важно учитывать индивидуальные потребности вашего питомца. Комбинирование сухого и влажного корма, а также обеспечение достаточного количества жидкости помогут поддерживать здоровье и активность вашей кошки в холодные месяцы. Не забывайте также следить за весом и состоянием здоровья вашего любимца, и при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром для получения дополнительных рекомендаций.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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