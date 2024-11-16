Почему молоко, не лучший выбор для кошек

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Молоко и кошки — популярная тема в книгах и рекламе, однако реальность куда менее милосердна. Несмотря на то, что многие считают молоко идеальным лакомством для кошек, на самом деле большинство из них не переваривают лактозу, которая содержится в молоке.

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У большинства взрослых кошек отсутствуют ферменты, необходимые для расщепления лактозы, что приводит к неприятным последствиям, таким как диарея, газообразование и вздутие живота.

Если вы хотите побаловать свою кошку молоком, помните, что оно должно оставаться лишь редким лакомством, а не основным продуктом питания. Молоко не содержит питательных веществ и не должно заменять полноценный корм.

Для здоровья вашей кошки ограничьте потребление молока до 10-15% от её рациона и следите за количеством калорий — не более 20-30 калорий в день.

Для котят ситуация иная. Хотя они могут переваривать лактозу, коровье молоко не подходит для их пищеварения из-за высокого содержания лактозы и несоответствия питательных веществ. Котёнкам необходимо специальное молоко, разработанное с учётом их потребностей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид, являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

