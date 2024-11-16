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Казуары: выглядят как динозавры, но представляют очень серьезную угрозу

1:10
Зоосфера

Казуары — уникальные птицы, не умеющие летать, но отличающиеся мощными ногами и интересными физическими характеристиками. Они обитают в тропических лесах на севере Австралии и в Новой Гвинее.

Казуары: выглядят как динозавры, но представляют очень серьезную угрозу
Фото: commons.wikimedia.org by PaleoNeolitic, CC BY-SA 3.0

Казуары известны своей яркой внешностью, включая шлем и красные бородавки, и относятся к древним видам, происходящим от динозавров.

Существует три вида казуаров: северный, южный и карликовый. Южный казуар — самый крупный из них, он достигает 1,8 метра в высоту и весит до 77 кг. Они играют ключевую роль в экосистемах, распространяя семена фруктов.

Эти птицы активны в основном ночью и отличаются в поведении: самцы заботятся о потомстве, а самки откладывают яйца и уходят.

Казуары — опасные существа: их мускулистые ноги могут развивать скорость до 50 км/ч, а мощные когти наносят смертельные удары.

Несмотря на внушительный внешний вид, они не умеют летать, так как их перья больше приспособлены для жизни на земле.

Уточнения

Казуа́ры (лат. Casuarius) — род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых отряда казуарообразных, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Название птицы заимствовано из индонезийского языка (индон. kasuari) и происходит от папуасского kasu weri, что в переводе означает «рогатая голова».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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