Секрет выживания: как лягушки становятся устойчивыми к смертельному грибку

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более 30 лет назад в Кентербери, Англия, на первом Всемирном конгрессе герпетологов учёные рассказали пугающую историю: лягушки исчезали с лица земли, и никто не мог объяснить причины этого.

Фото: Flickr by Rushen, CC BY-SA 2.0

Ли Бергер учёный-ветеринар из Австралии, был одним из первых, кто обнаружил причину этого вымирания — переносимый водой грибок, известный как Batrachochytrium dendrobatidis (Bd).

Этот паразит, вероятно, распространился по всему миру из Восточной Азии, став причиной массовой гибели многих видов лягушек.

Грибок вызывает у лягушек кожное заболевание, известное как хитридиомикоз, которое может уничтожить целые популяции за считанные недели.

Несмотря на более чем 25-летние усилия по поиску решения, до недавнего времени учёные не могли найти способ остановить болезнь или спасти инфицированных лягушек.

Однако сегодня появляются основания для оптимизма. Некоторые виды лягушек, по-видимому, выработали естественную устойчивость к Bd.

Кроме того, учёные начали использовать свойства грибка, чтобы создать условия, при которых он не может выжить.

Например, они пытаются перемещать лягушек в более тёплые места, где грибок не может развиваться. В других случаях исследуются вирусы, которые могут атаковать Bd, снижая его опасность.

Хитридиомикоз поражает кожу лягушек, нарушая работу их сердечно-сосудистой системы и приводя к сердечной недостаточности.

Но грибок чувствителен к температуре: при температуре выше 30 градусов Цельсия его развитие замедляется.

Панцирная лягушка-бык, которая раньше считалась вымершей, теперь выживает благодаря изменению своего ареала — она обитает в более тёплых местах.

Исследования показали, что такие изменения окружающей среды помогают лягушкам бороться с грибком.

В Австралии учёные также создали специальные "лягушачьи сауны" — укрытия из пропитанных солнцем кирпичей, которые помогают лягушкам выживать в условиях заболевания. В этих укрытиях они могут оставаться в тепле, что способствует борьбе с инфекцией.

Кроме того, учёные изучают генетику лягушек, чтобы выяснить, какие гены способствуют их устойчивости к Bd. Разработка таких устойчивых генов может стать важным шагом к сохранению исчезающих видов.

Ожидается, что в будущем вирусы, уничтожающие грибы, можно будет использовать для борьбы с Bd. Все эти усилия дают надежду на будущее, несмотря на потери, которые уже произошли.

Уточнения

Batrachochȳtrium dendrobatīdis class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — патогенный грибок, вызывающий высоколетальное заболевание хитридиомикоз у земноводных, учёные выяснили, что патогенный грибок переносится не только через заражённую воду, как считалось ранее, но и распространяется в виде спор по воздуху или на перьях птиц.





Лягушка-бык (лат. Lithobates catesbeianus) — один из самых крупных видов в семействе настоящие лягушки. В длину достигает 15—25 см, длина задних ног также может достигать 25 см, масса взрослых особей — около 450 г, отдельные экземпляры достигают 600 г, спина окрашена в оливково-бурый цвет с тёмно-бурыми разводами, и обитает в Северной Америке.

