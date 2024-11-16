Первый груминг-салон российской сети открылся в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоялось долгожданное открытие первого российского сетевого груминг-салона. Новое заведение, расположенное в столице королевства Эр-Рияде, занимает площадь 260 квадратных метров, а затраты на его создание составили 30 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Хакатас, CC BY 3.0

Для сравнения, средние площади заведений сети в России варьируются от 30 до 60 квадратных метров, а первоначальные инвестиции на открытие новой точки составляют примерно 2-2,5 миллиона рублей.

Однако, несмотря на более высокие затраты, средний чек для клиентов салона в Эр-Рияде заметно выше, составляя около 7 тысяч рублей против 2,5 тысяч рублей в России.

Предполагается, что новый салон окупится лишь через несколько лет, в то время как в России на это обычно уходит один год.

Тем не менее, в компании высоко оценивают перспективы ближневосточного рынка и рассчитывают с помощью партнера открыть в регионе до 20 салонов.

Партнер сети планирует создать академию груминга, выпускники которой будут трудоустроены в салоны. До тех пор стричь собак и кошек будут российские сотрудники.

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