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Первый груминг-салон российской сети открылся в Саудовской Аравии

Зоосфера

В Саудовской Аравии состоялось долгожданное открытие первого российского сетевого груминг-салона. Новое заведение, расположенное в столице королевства Эр-Рияде, занимает площадь 260 квадратных метров, а затраты на его создание составили 30 миллионов рублей.

Первый груминг-салон российской сети открылся в Саудовской Аравии
Фото: commons.wikimedia.org by Хакатас, CC BY 3.0

Для сравнения, средние площади заведений сети в России варьируются от 30 до 60 квадратных метров, а первоначальные инвестиции на открытие новой точки составляют примерно 2-2,5 миллиона рублей.

Однако, несмотря на более высокие затраты, средний чек для клиентов салона в Эр-Рияде заметно выше, составляя около 7 тысяч рублей против 2,5 тысяч рублей в России.

Предполагается, что новый салон окупится лишь через несколько лет, в то время как в России на это обычно уходит один год.

Тем не менее, в компании высоко оценивают перспективы ближневосточного рынка и рассчитывают с помощью партнера открыть в регионе до 20 салонов.

Партнер сети планирует создать академию груминга, выпускники которой будут трудоустроены в салоны. До тех пор стричь собак и кошек будут российские сотрудники.

 

Уточнения

Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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