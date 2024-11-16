Какие собаки здоровее: беспородные или чистокровные?

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Миф о том, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, чем породистые, развенчан. Истории о том, как дворняжка, прожившая 15 лет на цепи, питаясь кашей, не что иное, как погрешность статистики.

Исследования в области заболеваний проводятся преимущественно на породистых собаках для целей селекции. Здоровье беспородных животных не изучается детально, статистика по заболеваниям у метисов отсутствует.

Бывает, что представители некоторых пород склонны к генетическим заболеваниям, но частота их встречаемости низкая. При частоте более 2–5% заболевание считается серьёзной проблемой, с которой борются путем селекции.

Доказано, что современные породы генетически стабильны, а рост заболеваемости генетическими болезнями свидетельствует о неправильной селекции. Но с целью предотвращения характерных заболеваний проводится более тщательная селекция.

На здоровье собаки влияют генетическая предрасположенность, условия содержания и кормления, образ жизни. Также важны сбалансированное питание, уход, физическая активность и профилактические осмотры у ветеринара. Всё это зачастую недоступно беспородным собакам.

Уточнения

Селе́кция — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

