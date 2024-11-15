Country Living составил рейтинг кошек, похожих на собак

Портал Country Living составил список пород кошек, которые по своему поведению больше похожи на собак.
Первое место: сиамские кошки
Эти кошки, как и собаки, демонстрируют невероятную преданность своему хозяину, формируя с ним прочные социальные связи.
Второе место: сибирская кошка
Сибирские кошки славятся своим умом и любознательностью, а также хорошо поддаются дрессировке.
Третье место: турецкий ван
Эти кошки отличаются подвижностью и игривостью, с удовольствием играя, как собаки. Четвертое место: корат Как верные псы, эти кошки готовы сопровождать своего хозяина повсюду. Они поддаются дрессировке и могут, например, научиться приносить мяч.
Пятое место: русская голубая
Эти кошки славятся своими умственными способностями и развитыми охотничьими инстинктами. Эксперты утверждают, что именно они дрессируют своих хозяев, а не наоборот.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
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