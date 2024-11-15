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Country Living составил рейтинг кошек, похожих на собак

1:02
Зоосфера

Портал Country Living составил список пород кошек, которые по своему поведению больше похожи на собак.

Country Living составил рейтинг кошек, похожих на собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое место: сиамские кошки

Эти кошки, как и собаки, демонстрируют невероятную преданность своему хозяину, формируя с ним прочные социальные связи.

Второе место: сибирская кошка

Сибирские кошки славятся своим умом и любознательностью, а также хорошо поддаются дрессировке.

Третье место: турецкий ван

Эти кошки отличаются подвижностью и игривостью, с удовольствием играя, как собаки. Четвертое место: корат Как верные псы, эти кошки готовы сопровождать своего хозяина повсюду. Они поддаются дрессировке и могут, например, научиться приносить мяч.

Пятое место: русская голубая

Эти кошки славятся своими умственными способностями и развитыми охотничьими инстинктами. Эксперты утверждают, что именно они дрессируют своих хозяев, а не наоборот.

 

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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