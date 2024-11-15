Режим питания собак категорически не подходит для кошек

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты Московского объединения ветеринарии отмечают, что подход к кормлению собак и кошек кардинально различается.

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Для собак вполне естественно питаться 1–2 раза в сутки. Рекомендуется придерживаться определённого графика кормления, а после еды лучше сразу убирать миску, чтобы питомец не имел постоянного доступа к пище. Это поможет ему привыкнуть к установленному режиму.

Если собака отказывается от еды на короткий срок (в пределах суток), не стоит паниковать. Она может устроить себе «разгрузочный день» без вреда для здоровья.

Но, когда речь заходит о кошках, такой подход категорически не годится. Эти животные нуждаются в частом и дробном питании, до 20 раз в день, включая ночные кормления. Корм для кошек должен быть всегда в свободном доступе, или можно использовать специальную умную кормушку.

Даже незначительное голодание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у кошек. Поэтому, если ваш питомец отказывается от еды, немедленно обращайтесь к ветеринару, предупреждают врачи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



