Коты и мебель: почему питомцы любят драть наши вещи

4:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы домашних котов сталкиваются с такой проблемой, как царапанье мебели. На первый взгляд кажется, что кот просто хочет поточить когти, однако это поведение может иметь более глубокие причины.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Естественная потребность в точении когтей

Конечно, одним из основных причин, по которым коты дерут мебель, является необходимость поточить когти. Когти у котов постоянно растут, и точение помогает удалить старую, отмершую оболочку, обеспечивая здоровье когтей. Удовлетворение этой потребности — важный аспект в жизни вашего питомца.

Маркировка территории

Коты являются территориальными животными, и, царапая мебель, они оставляют свои запаховые метки. На подушечках их лап находятся специальные железы, выделяющие феромоны, которые помогают кошке обозначить свою территорию. Если в доме находятся другие животные или люди, кот может усиленно царапать предметы, чтобы подтвердить свои права на пространство.

Стресс и тревога

Царапание мебели может быть отражением стресса или тревоги. Изменения в окружении, такие как переезд, появление нового члена семьи или временное отсутствие хозяев, могут вызвать у кота беспокойство. В таких случаях царапанье становится способом снять напряжение.

Игровое поведение

Коты, особенно молодые, очень активны и игривы. Они могут использовать мебель как предмет для игры. Их инстинкты охотника побуждают их царапать, драть и «атаковать» любые поверхности, представляющие интерес. Это поведение может проявляться, если кот скучает или не получает достаточного количества стимуляции.

Комфорт и отдых

Некоторые коты царапают и мнут предметы для создания уютного места для отдыха. Мебель может казаться им мягким и приятным местом, где можно поточить когти и расположиться на отдых. Таким образом, ваше любимое кресло или диван становится объектом интереса и для релаксации.

Купирование инстинктов

Коты — это хищники по своей природе, и несмотря на то, что они живут в нашем доме, их инстинкты все равно действуют. Иногда царапанье мебели может быть просто желанием проявить свои хищнические инстинкты, доказывая свою силу и ловкость.

Как справиться с проблемой

Теперь, когда мы разобрали причины царапанья мебели, давайте посмотрим на способы решения этой проблемы:

Обеспечьте альтернативы: Установите когтеточки в местах, где кот часто царапает мебель. Выбирайте разнообразные типы: вертикальные, горизонтальные и наклонные. Используйте средства для отпугивания: На рынке есть специальные спреи, которые могут отпугнуть котов от мебели. Также стоит избегать использования определенных ароматов (например, цитрусовых), которые коты обычно не переносят. Стресс и тревога: Если вы заметили, что поведение вашего кота связано со стрессом, постарайтесь создать для него комфортную обстановку. Обеспечьте ему укрытия, места для наблюдения и время на игры. Игровая стимуляция: Убедитесь, что ваш кот получает достаточно физических и умственных нагрузок. Игрушки, развлекательные штучки и ежедневные игровые сессии помогут снизить уровень скуки. Похвала и награда: Когда кот использует когтеточку, хвалите его и давайте лакомство. Это положительное подкрепление поможет ему ассоциировать когтеточку с чем-то хорошим.

Царапанье мебели — это естественное поведение для котов, и, понимая его причины, вы сможете найти подходящие решения для проблемы. Обеспечив вашему питомцу альтернативы и правильную стимуляцию, вы сможете защитить свою мебель и поддерживать гармонию в вашем доме.