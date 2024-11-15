Россиянам назвали породы собак-долгожителей

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы выбираете четвероногого друга и планируете проводить с ним как можно больше времени, важно учитывать среднюю продолжительность жизни разных пород собак.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Британские исследователи провели анализ, показавший, как продолжительность жизни наших меньших братьев зависит от их породы, формы головы и габаритов. В рамках исследования были изучены данные более 500 тысяч собак, относящихся к 155 различным породам.

В среднем собаки живут около 12,5 лет, однако в зависимости от породы этот срок может варьироваться от 5,4 до 15,4 года, как сообщает BI.

На вершине списка по продолжительности жизни оказались ланкаширский хилер (15,4 года), тибетский спаниель (15,2 года), сиба-ину (14,6 года), континентальный той-спаниель (14,5 года) и лейкленд-терьер (14,2 года).