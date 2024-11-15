Ветеринар объяснил, как распознать ожирение у домашнего питомца

Ожирение среди домашних животных становится всё более актуальной проблемой. Согласно исследованиям, примерно 40 % домашних любимцев по всему миру сталкиваются с избыточным весом.
Ветеринар Сергей Перевозчиков отметил, что только специалист может точно установить диагноз. Тем не менее, владельцы могут обратить внимание на некоторые признаки, указывающие на возможные проблемы с весом. Если рёбра у вашего любимца труднопрощупываются, а талия практически отсутствует, это может быть знаком лишнего веса.
Врач акцентирует внимание на том, что снижение массы тела у животного должно происходить постепенно. Рекомендуемая норма — потеря от 1 % до 3 % от общего веса в неделю. Быстрое снижение веса может пагубно отразиться на здоровье вашего питомца, сообщают "Известия".
Чтобы предотвратить ожирение, следует избегать перекармливания, правильно формировать рацион и регулярно обеспечивать физическую активность.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
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