Ветеринар объяснил, как распознать ожирение у домашнего питомца

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ожирение среди домашних животных становится всё более актуальной проблемой. Согласно исследованиям, примерно 40 % домашних любимцев по всему миру сталкиваются с избыточным весом.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Ветеринар Сергей Перевозчиков отметил, что только специалист может точно установить диагноз. Тем не менее, владельцы могут обратить внимание на некоторые признаки, указывающие на возможные проблемы с весом. Если рёбра у вашего любимца труднопрощупываются, а талия практически отсутствует, это может быть знаком лишнего веса.

Врач акцентирует внимание на том, что снижение массы тела у животного должно происходить постепенно. Рекомендуемая норма — потеря от 1 % до 3 % от общего веса в неделю. Быстрое снижение веса может пагубно отразиться на здоровье вашего питомца, сообщают "Известия".

Чтобы предотвратить ожирение, следует избегать перекармливания, правильно формировать рацион и регулярно обеспечивать физическую активность.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



