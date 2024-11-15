Эксперты объяснили, почему важно соблюдать тишину при посещении зоопарка

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые из Университета Эксетера и Университета Сент-Эндрюс провели эксперимент, направленный на изучение влияния тишины на посещаемость зоопарков.

Фото: commons.wikimedia.org by Greg Hume is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ_Binturong.jpg

В рамках этого исследования в одном из зоопарков на юго-западе Великобритании были организованы специальные "тихие визиты", в ходе которых участникам предлагалось избегать лишнего шума и разговоров. Полученные результаты продемонстрировали, что молчание содействует более глубокому восприятию природы и её обитателей.

Спокойное, осмысленное созерцание природы может приносить людям радость и углубленное понимание мира животных. Кроме того, исследование показало, что тишина помогает посетителям сосредоточиться на наблюдении, улучшая их взаимодействие с окружающей средой, что в свою очередь поддерживает образовательные цели, заложенные в деятельность зоопарков.