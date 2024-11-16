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Ваша собака будет здоровой, если кормить её этими полезными овощами

1:06
Зоосфера

Какие овощи можно давать собакам

Овощи в рационе собаки помогают нормализовать пищеварение, избавляют от запоров, улучшают стул животного.

Ваша собака будет здоровой, если кормить её этими полезными овощами
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Собак можно кормить морковью в небольших количествах. Многие собаки любят жевать морковь и тыкву, ведь они не только полезны, но и вкусны. Также угостите своего питомца огурцами, так как этот овощ полезен для собак. Сладкий картофель довольно легко усваивается и содержит много витаминов и минералов.

Болгарский перец можно давать сырым или запеченным, предварительно удалив семена из овоща. Кроме того, специалисты рекомендуют время от времени кормить собак сельдереем, кабачками и цветной капустой.

Одними из наиболее часто используемых овощей в корме для собак являются свекла, брокколи, брюссельская капуста, кукуруза, стручковая фасоль и горох. Эти овощи и бобовые не только легко усваиваются организмом вашего питомца, но и богаты необходимыми питательными веществами.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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