Ваша собака будет здоровой, если кормить её этими полезными овощами

Овощи в рационе собаки помогают нормализовать пищеварение, избавляют от запоров, улучшают стул животного.
Собак можно кормить морковью в небольших количествах. Многие собаки любят жевать морковь и тыкву, ведь они не только полезны, но и вкусны. Также угостите своего питомца огурцами, так как этот овощ полезен для собак. Сладкий картофель довольно легко усваивается и содержит много витаминов и минералов.
Болгарский перец можно давать сырым или запеченным, предварительно удалив семена из овоща. Кроме того, специалисты рекомендуют время от времени кормить собак сельдереем, кабачками и цветной капустой.
Одними из наиболее часто используемых овощей в корме для собак являются свекла, брокколи, брюссельская капуста, кукуруза, стручковая фасоль и горох. Эти овощи и бобовые не только легко усваиваются организмом вашего питомца, но и богаты необходимыми питательными веществами.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.