Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание

Как выбрать переноску для кошек

Выбирайте переноску из прочных материалов. Специалисты рекомендуют пристегиваться ремнями переноску на заднем сиденье автомобиля только в том случае, если он прошел краш-тест.

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Также важно выбрать переноску, из которой животное будет легко достать. Кошки часто испытывают сильный страх перед путешествиями и могут отказываться покидать свою переноску. Поэтому важно иметь возможность самостоятельно вытащить оттуда своего питомца.

Например, есть варианты с отверстием вверху или большим входом. Если вы выберете верхушку, которую можно снять, ветеринар сможет осмотреть животное в переноске. Таким образом, ваш питомец будет чувствовать себя спокойнее и безопаснее при посещении врача.

Как правильно чистить переноску для кошек

Вы должны купить переноску для кошек с герметичным дном. На дно переноски стоит положить впитывающее полотенце или другой материал.

Во время чистки снимите верхнюю часть переноски и помойте с помощью средства, безопасного для кошек. Затем все тщательно просушите и протрите сухой тряпкой.

Уточнения

Переноска — просторечное название сумки для переноса животных (кошек, собак).

