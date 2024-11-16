Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эль Фаннинг сыграет две роли в продолжении франшизы про Хищника
Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Почему таксисты не хотят брать короткие поездки

Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание

Зоосфера

Как выбрать переноску для кошек

Выбирайте переноску из прочных материалов. Специалисты рекомендуют пристегиваться ремнями переноску на заднем сиденье автомобиля только в том случае, если он прошел краш-тест. 

Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также важно выбрать переноску, из которой животное будет легко достать. Кошки часто испытывают сильный страх перед путешествиями и могут отказываться покидать свою переноску. Поэтому важно иметь возможность самостоятельно вытащить оттуда своего питомца.

Например, есть варианты с отверстием вверху или большим входом. Если вы выберете верхушку, которую можно снять, ветеринар сможет осмотреть животное в переноске. Таким образом, ваш питомец будет чувствовать себя спокойнее и безопаснее при посещении врача.

Как правильно чистить переноску для кошек

Вы должны купить переноску для кошек с герметичным дном. На дно переноски стоит положить впитывающее полотенце или другой материал.

Во время чистки снимите верхнюю часть переноски и помойте с помощью средства, безопасного для кошек. Затем все тщательно просушите и протрите сухой тряпкой.

Уточнения

Переноска — просторечное название сумки для переноса животных (кошек, собак).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать
Садоводство, цветоводство
Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать Аудио 
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Экономика и бизнес
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике Аудио 
Популярное
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин

Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.

Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Почему таксисты не хотят брать короткие поездки
Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
Записавшая альбом с Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своей аудитории
Рекомендации по выбору мастера маникюра для идеального результата
Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.