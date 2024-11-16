Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание

Выбирайте переноску из прочных материалов. Специалисты рекомендуют пристегиваться ремнями переноску на заднем сиденье автомобиля только в том случае, если он прошел краш-тест.
Также важно выбрать переноску, из которой животное будет легко достать. Кошки часто испытывают сильный страх перед путешествиями и могут отказываться покидать свою переноску. Поэтому важно иметь возможность самостоятельно вытащить оттуда своего питомца.
Например, есть варианты с отверстием вверху или большим входом. Если вы выберете верхушку, которую можно снять, ветеринар сможет осмотреть животное в переноске. Таким образом, ваш питомец будет чувствовать себя спокойнее и безопаснее при посещении врача.
Вы должны купить переноску для кошек с герметичным дном. На дно переноски стоит положить впитывающее полотенце или другой материал.
Во время чистки снимите верхнюю часть переноски и помойте с помощью средства, безопасного для кошек. Затем все тщательно просушите и протрите сухой тряпкой.
Переноска — просторечное название сумки для переноса животных (кошек, собак).
Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.