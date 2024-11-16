Как правильно кормить птиц зимой? Названы безопасные продукты

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сейчас наступает пора, когда можно начинать подкармливать птиц. Но важно знать, какая еда им подходит. Об этом пишут Аргументы и факты — Томск.

Фото: commons.wikimedia.org by Torindkflt, CC BY 3.0

"Облкомприрода" выложила информацию, что дятлам, поползням и синицам можно давать сливочное масло. Что касается щеглов, то им подойдут кедровые орешки.

"Наступают холода, время подкормить птиц, но не вся еда полезна крылатым", — сказано в сообщении "Облкомприроды".

Уток разрешается кормить сухим хлебом, овсяными хлопьями, ячменем и пшеницей. Воробьям подходят эти же продукты. Если вы встречаете свиристелей, им можно давать черноплодку и ранетку, сороки любят ливер и куриные косточки. Чечеткам обычно сыпят семена березы. Практически каждую птицу можно угостить семечками. Они должны быть нежареными и несолеными.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

