Как правильно кормить птиц зимой? Названы безопасные продукты

Сейчас наступает пора, когда можно начинать подкармливать птиц. Но важно знать, какая еда им подходит. Об этом пишут Аргументы и факты — Томск.
"Облкомприрода" выложила информацию, что дятлам, поползням и синицам можно давать сливочное масло. Что касается щеглов, то им подойдут кедровые орешки.
"Наступают холода, время подкормить птиц, но не вся еда полезна крылатым", — сказано в сообщении "Облкомприроды".
Уток разрешается кормить сухим хлебом, овсяными хлопьями, ячменем и пшеницей. Воробьям подходят эти же продукты. Если вы встречаете свиристелей, им можно давать черноплодку и ранетку, сороки любят ливер и куриные косточки. Чечеткам обычно сыпят семена березы. Практически каждую птицу можно угостить семечками. Они должны быть нежареными и несолеными.
Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.
Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.