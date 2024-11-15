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Как спасти кошку при удушье: экстренные меры

2:21
Зоосфера

Если ваша кошка испытывает удушье, важно как можно быстрее и правильно помочь ей. Сильное задыхание приводит к панике, что может усугубить ситуацию, поэтому владельцам нужно действовать решительно и осторожно.

Как спасти кошку при удушье: экстренные меры
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Вот несколько шагов, которые помогут в экстренной ситуации.

Как распознать удушье у кошки?

Если кошка трёт лапой рот, её язык становится бледным или синим, а она явно испытывает дискомфорт или теряет сознание, скорее всего, она подавилась. В этом случае важно действовать быстро, не теряя времени.

Шаг 1: Подходите осторожно

Если кошка нервничает, постарайтесь удержать её. Главное — не допустить укусов и действовать спокойно.

Шаг 2: Откройте дыхательные пути

  • Положите одну руку на голову кошки, удерживая её за клыки.
  • Аккуратно наклоните голову кошки назад, прижав большой палец к указательному, чтобы открыть её рот.
  • Если видно инородное тело, попробуйте извлечь его пальцами или пинцетом (если это не игла).

Шаг 3: В случае серьёзных проблем — ветеринар

Если инородное тело глубоко вонзилось или не удаётся извлечь его, немедленно отведите кошку к ветеринару. Иглы или острые предметы требуют срочного вмешательства специалиста.

Шаг 4: Если кошка не дышит — искусственное дыхание

  • Положите кошку на бок и аккуратно вытяните её шею.
  • Закройте её рот и сильно подуйте в ноздри, делая вдох каждые 3-5 секунд.
  • Повторяйте, пока не увидите, что грудь поднималась.

Шаг 5: Сердечно-лёгочная реанимация
Если сердце кошки не бьётся, используйте метод СЛР:

  1. Положите кошку на бок и сожмите её грудную клетку.
  2. Делайте 100-160 нажатий в минуту.
  3. Через 30 секунд делайте вдохи в ноздри. Повторяйте до тех пор, пока кошка не начнёт дышать или не вернётся пульс.

Шаг 6: Непрерывная помощь

Если кошка всё ещё не дышит или её сердце не бьётся, продолжайте реанимацию и доставьте её к ветеринару.

Важно не прекращать действия до полной стабилизации её состояния.

Уточнения

Асфи́ксия (от др.-греч. ἀ- — без и σφύξη — пульс; буквально — отсутствие пульса), или уду́шье, — кислородное голодание организма и избыток углекислоты в крови и тканях, например, при сдавливании дыхательных путей извне (удушение), закрытии их просвета отёком, падении давления в искусственной атмосфере (либо системе обеспечения дыхания) и т. д.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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