Как спасти кошку при удушье: экстренные меры

Если ваша кошка испытывает удушье, важно как можно быстрее и правильно помочь ей. Сильное задыхание приводит к панике, что может усугубить ситуацию, поэтому владельцам нужно действовать решительно и осторожно.
Вот несколько шагов, которые помогут в экстренной ситуации.
Как распознать удушье у кошки?
Если кошка трёт лапой рот, её язык становится бледным или синим, а она явно испытывает дискомфорт или теряет сознание, скорее всего, она подавилась. В этом случае важно действовать быстро, не теряя времени.
Шаг 1: Подходите осторожно
Если кошка нервничает, постарайтесь удержать её. Главное — не допустить укусов и действовать спокойно.
Шаг 2: Откройте дыхательные пути
Шаг 3: В случае серьёзных проблем — ветеринар
Если инородное тело глубоко вонзилось или не удаётся извлечь его, немедленно отведите кошку к ветеринару. Иглы или острые предметы требуют срочного вмешательства специалиста.
Шаг 4: Если кошка не дышит — искусственное дыхание
Шаг 5: Сердечно-лёгочная реанимация
Если сердце кошки не бьётся, используйте метод СЛР:
Шаг 6: Непрерывная помощь
Если кошка всё ещё не дышит или её сердце не бьётся, продолжайте реанимацию и доставьте её к ветеринару.
Важно не прекращать действия до полной стабилизации её состояния.
Асфи́ксия (от др.-греч. ἀ- — без и σφύξη — пульс; буквально — отсутствие пульса), или уду́шье, — кислородное голодание организма и избыток углекислоты в крови и тканях, например, при сдавливании дыхательных путей извне (удушение), закрытии их просвета отёком, падении давления в искусственной атмосфере (либо системе обеспечения дыхания) и т. д.
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