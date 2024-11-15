Как животные переживают остроту: кто может есть перец, а кто нет

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о натуральных острых продуктах, некоторые животные лучше приспособлены к их употреблению, чем другие.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, CC BY 2.0

Острая пища, например перец чили, вызывает сильное жжение из-за вещества капсаицина, взаимодействующего с рецепторами TRPV1, отвечающими за восприятие боли и тепла.

Люди и большинство млекопитающих чувствуют дискомфорт при контакте с этим химическим веществом, однако не все животные реагируют одинаково.

Некоторые виды, такие как птицы и древесные землеройки, обладают мутациями или адаптациями, которые делают их устойчивыми к воздействию капсаицина.

Птицы, в частности, могут поедать перец, распространяя его семена на большие расстояния, что способствует распространению этих растений.

Для птиц капсаицин может восприниматься не как болевой фактор, а как приятный вкус, что помогает растениям распространяться.

В то время как птицы и древесные землеройки адаптированы к употреблению острой пищи, другие животные, такие как собаки, кошки и кролики, должны избегать острой пищи.

Капсаицин может вызвать у них сильное раздражение, рвоту, диарею и другие симптомы дискомфорта.

Поэтому владельцам домашних животных следует быть осторожными и не кормить их такими продуктами.

Уточнения

Капсаици́н (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты) — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum, ряд наблюдений позволяет предположить, что употребление продуктов с большим содержанием капсаицина снижает риск развития злокачественных опухолей, также есть практика применения капсаицина чтобы, например предотвратить точение когтей о предметы мебели или поедание ядовитых растений.



Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных, внешне похожи на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка.

