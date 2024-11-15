Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь
Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола
Поединок Тайсона с блогером на грани срыва
Ген болезни Альцгеймера нарушает работу иммунитета мозга
В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников
Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре
Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Голливуд в Москве. Пока только джазовый
Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России

Как животные переживают остроту: кто может есть перец, а кто нет

1:26
Зоосфера

Когда речь заходит о натуральных острых продуктах, некоторые животные лучше приспособлены к их употреблению, чем другие.

Как животные переживают остроту: кто может есть перец, а кто нет
Фото: flickr.com by Mats Lindh, CC BY 2.0

Острая пища, например перец чили, вызывает сильное жжение из-за вещества капсаицина, взаимодействующего с рецепторами TRPV1, отвечающими за восприятие боли и тепла.

Люди и большинство млекопитающих чувствуют дискомфорт при контакте с этим химическим веществом, однако не все животные реагируют одинаково.

Некоторые виды, такие как птицы и древесные землеройки, обладают мутациями или адаптациями, которые делают их устойчивыми к воздействию капсаицина.

Птицы, в частности, могут поедать перец, распространяя его семена на большие расстояния, что способствует распространению этих растений.

Для птиц капсаицин может восприниматься не как болевой фактор, а как приятный вкус, что помогает растениям распространяться.

В то время как птицы и древесные землеройки адаптированы к употреблению острой пищи, другие животные, такие как собаки, кошки и кролики, должны избегать острой пищи.

Капсаицин может вызвать у них сильное раздражение, рвоту, диарею и другие симптомы дискомфорта.

Поэтому владельцам домашних животных следует быть осторожными и не кормить их такими продуктами.

Уточнения

Капсаици́н (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты) — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum, ряд наблюдений позволяет предположить, что употребление продуктов с большим содержанием капсаицина снижает риск развития злокачественных опухолей, также есть практика применения капсаицина чтобы, например предотвратить точение когтей о предметы мебели или поедание ядовитых растений. 

Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных, внешне похожи на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие сорта помидоров являются самыми сладкими
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров являются самыми сладкими Аудио 
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию Любовь Степушова Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь
Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола
Поединок Тайсона с блогером на грани срыва
Ген болезни Альцгеймера нарушает работу иммунитета мозга
В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников
Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре
Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Голливуд в Москве. Пока только джазовый
Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России
Какую температуру выдерживает капуста и что делать при заморозках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.