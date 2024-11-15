Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ

Можно попробовать определить возраст кошки самостоятельно, без посторонней помощи. Определить возраст животного можно по его зубам, глазам, шерсти и другим параметрам.
Молочные зубы появляются у котят в возрасте от 2 до 4 недель. Взрослые зубы вырастают у кошек до полугода. Поэтому определить возраст кошки может быть сложно.
О преклонном возрасте кошки часто свидетельствует наличие кариеса или зубного камня. Тем не менее, если зубы кошки чистили специальной щеткой и зубной пастой, у пожилой кошки может не быть проблем с зубами.
Чем старше животное, тем сильнее изношены зубы. Этот параметр может примерно указывать на возраст кошки. Поэтому зубы не являются полностью точным показателем возраста. Кошки старше 10 лет испытывают слезотечение и помутнение глаз.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.