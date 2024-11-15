Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ

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Как определить возраст кошки самостоятельно

Можно попробовать определить возраст кошки самостоятельно, без посторонней помощи. Определить возраст животного можно по его зубам, глазам, шерсти и другим параметрам.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Как определить возраст кошки по зубам

Молочные зубы появляются у котят в возрасте от 2 до 4 недель. Взрослые зубы вырастают у кошек до полугода. Поэтому определить возраст кошки может быть сложно.

О преклонном возрасте кошки часто свидетельствует наличие кариеса или зубного камня. Тем не менее, если зубы кошки чистили специальной щеткой и зубной пастой, у пожилой кошки может не быть проблем с зубами.

Чем старше животное, тем сильнее изношены зубы. Этот параметр может примерно указывать на возраст кошки. Поэтому зубы не являются полностью точным показателем возраста. Кошки старше 10 лет испытывают слезотечение и помутнение глаз.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



