Почему коты могут агрессивно реагировать на улыбающихся людей

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот может неожиданно атаковать гостя или поцарапать его, если тот широко улыбается, сообщил ветеринар Михаил Шеляков. Эксперт считает, что кошки могут воспринимать улыбку как опасность, поскольку увиденные оголённые зубы не кажутся им дружелюбными, а скорее напоминают хищный оскал.

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Как пояснил специалист, кошки – существа с ярко выраженным любопытством, и они часто подходят, чтобы поприветствовать незнакомцев. Однако, если гость начинает широко улыбаться и пытается погладить животное, это может спровоцировать агрессивную реакцию. Для кошки открытые зубы человека могут означать угрозу, и в таком случае питомец будет защищаться, передает NEWS.ru.

Попытки навязчивого поглаживания или нахождение над кошкой в доминирующей позе также способны вызвать у неё чувство тревоги и агрессию. Ветеринар подчеркнул, что в мире кошек нависание и резкие движения воспринимаются как выпадающие в угрозу или попытка стать хозяином ситуации.