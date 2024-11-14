Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использовать маску из зелёной глины для кожи, склонной к акне
Как вырастить лавр и имбирь на подоконнике
Как понять, что томатам не хватает бора: советы огородника
Как сбалансировать вкус пересоленного салата: простые решения
Врач раскрыла влияние безалкогольного пива на здоровье
Токсичность под контролем: перспективный препарат для лечения рака мозга
Роза Хутор поддержал III конкурс Зеленый приют туриста на природной территории
В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах
Стало известно, насколько за год подорожала плитка шоколада в России

Почему коты могут агрессивно реагировать на улыбающихся людей

1:04
Зоосфера

Кот может неожиданно атаковать гостя или поцарапать его, если тот широко улыбается, сообщил ветеринар Михаил Шеляков. Эксперт считает, что кошки могут воспринимать улыбку как опасность, поскольку увиденные оголённые зубы не кажутся им дружелюбными, а скорее напоминают хищный оскал.

Почему коты могут агрессивно реагировать на улыбающихся людей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Как пояснил специалист, кошки – существа с ярко выраженным любопытством, и они часто подходят, чтобы поприветствовать незнакомцев. Однако, если гость начинает широко улыбаться и пытается погладить животное, это может спровоцировать агрессивную реакцию. Для кошки открытые зубы человека могут означать угрозу, и в таком случае питомец будет защищаться, передает NEWS.ru.

Попытки навязчивого поглаживания или нахождение над кошкой в доминирующей позе также способны вызвать у неё чувство тревоги и агрессию. Ветеринар подчеркнул, что в мире кошек нависание и резкие движения воспринимаются как выпадающие в угрозу или попытка стать хозяином ситуации.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто
Красота и стиль
Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто Аудио 
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
ВС РФ закрепляются в Купянске после прорыва. Харьковская область будет российской Любовь Степушова Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Последние материалы
Почему коты могут агрессивно реагировать на улыбающихся людей
В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах
Стало известно, насколько за год подорожала плитка шоколада в России
В какие популярные туристические страны россиянам добираться дольше всего
Зоолог рассказала, почему в Подмосковье всё чаще замечают лис
Почему попкорн для микроволновки может быть смертельно опасен
Развиваем силу и координацию с помощью разворотов с гантелями
Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу
Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в вузах
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.