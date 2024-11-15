Почему кошка прячется от хозяина? Главные причины такого поведения

Кошки часто прячутся, когда хотят комфортно поспать или отдохнуть. Кроме того, животные ищут убежища, когда чувствуют страх или дискомфорт.
Домашние животные также любят прятаться, когда играют с вами. Если вы заметите, что ваша кошка прячется больше, чем обычно, животное может находиться в состоянии сильного стресса или заболеть.
Это также может быть инстинктом, так как кошки — охотники из засады. Поэтому домашние кошки могут имитировать такое поведение. Они могут спрятаться, а затем напасть на игрушку или на вас.
Кроме того, кошки любят исследовать все места в доме. Именно поэтому питомцы так любят коробки, шкафчики и пространство под кроватью. Чтобы обезопасить свою кошку, убедитесь, что животное может легко выбраться.
Если вы заметили, что ваша кошка чаще прячется, сначала обратитесь за помощью к ветеринару. Если у вашего питомца нет никаких заболеваний или расстройств, то с вашей кошкой все в порядке.
Если ваша кошка испытывает стресс из-за громких звуков: ремонта, музыки, гостей, оградите своего питомца от этого.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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