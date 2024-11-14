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Зоолог рассказала, почему в Подмосковье всё чаще замечают лис

0:38
Зоосфера

Зоолог Татьяна Бондаренко объяснила, почему в населенных пунктах Московской области стало больше лис.

Зоолог рассказала, почему в Подмосковье всё чаще замечают лис
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Гайворонская, CC BY-SA 4.0

Лисы начинают приближаться к городам и свалкам в холодное время года, когда появляется снег. В этот период у них значительно ухудшаются возможности для поиска пищи в лесных районах, отметила она в разговоре с Regions.ru.

Специалист подчеркнула, что не следует подкармливать этих животных или создавать для них искусственные источники питания. По её словам, самый правильный способ помочь животным — это позволить им выживать самостоятельно.

 

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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