Зоолог рассказала, почему в Подмосковье всё чаще замечают лис

Зоолог Татьяна Бондаренко объяснила, почему в населенных пунктах Московской области стало больше лис.
Лисы начинают приближаться к городам и свалкам в холодное время года, когда появляется снег. В этот период у них значительно ухудшаются возможности для поиска пищи в лесных районах, отметила она в разговоре с Regions.ru.
Специалист подчеркнула, что не следует подкармливать этих животных или создавать для них искусственные источники питания. По её словам, самый правильный способ помочь животным — это позволить им выживать самостоятельно.
Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.
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