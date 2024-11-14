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Обнаружили паразита, убивающего змей

1:33
Зоосфера

В 2023 году Дженна Палмизано из Калифорнийского университета зафиксировала случай, когда змея была найдена на спине и медленно умирала. Ученые установили, что причиной гибели стал беловатый паразит Raillietiella orientalis, который обитает в легких змей и питается ими до смерти.

Обнаружили паразита, убивающего змей
Фото: flickr.com by Everglades NPS, PDM

Эта проблема, как сообщает National Geographic, усугубляется из-за прибытия инвазивного бирманского питона во Флориду в 1990-х годах. Паразит заразил по меньшей мере 19 из 46 местных видов змей в штате, и болезнь быстро распространяется на север и центральные районы Флориды.

Цепочка заражения начинается, когда тараканы съедают фекалии инфицированной змеи. Затем паразит попадает к конечному хозяину — змее, вызывая серьезные заболевания, такие как пневмония и сепсис. Зараженные змеи тратят много энергии на борьбу с паразитами и могут погибнуть от голода.

Торговля рептилиями и амфибиями усугубляет ситуацию, ведь продавцы не могут гарантировать здоровье пойманных змей. Неизвестно, может ли R. orientalis затрагивать других домашних животных. Контролировать распространение заболевания сложно из-за скрытного образа жизни змей, а отсутствие у них врожденной защиты делает их уязвимыми. Тем не менее, некоторые виды змей во Флориде, такие как щитомордница, могут смягчить последствия заражения.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Флори́да - штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке, с юга омывается Флоридским проливом.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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