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В Москве зимой можно встретить редких хищных животных

2:37
Зоосфера

В зимний период в Москве можно наблюдать редких хищных зверей — хорьков, горностаев, ласок, лесных и каменных куниц. Об этом сообщили биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды на официальном сайте мэрии.

В Москве зимой можно встретить редких хищных животных
Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, CC BY-SA 2.0

По словам специалистов, все эти виды принадлежат к семейству куньих и отличаются привлекательной внешностью и грациозностью. Характерные черты этих животных — короткие лапы, пушистый хвост и выразительная мордочка. Эти быстрые и ловкие зверьки обычно предпочитают жить поодиночке и удалённо от центра города. Однако их можно встретить и в заброшенных хозяйственных постройках.

Лесной хорёк обитает в крупных городских парках и лесных массивах, таких как нацпарк "Лосиный остров", Битцевский лес, Царицыно, Тушинский парк и район Куркино. Иногда он подходит к овощным складам и промзонам. Этот зверёк обычно имеет чёрный или тёмно-серый окрас и питается мышами, полёвками, лягушками, ежами и крупными насекомыми.

Горностай зимой приобретает маскировочный белый окрас. Он проживает в Битцевском лесу, Северном Бутово и природно-историческом парке "Косинский", предпочитая берега водоёмов, заброшенные постройки и норы под корнями деревьев. Его основной рацион составляет мелкие грызуны.

Ласка является наиболее распространенным представителем семейства куньих в Москве, и её можно встретить на 30 природных территориях города, в том числе в Кусково, Измайлово, Косино, Кузьминках, Химках и ТиНАО. Зимой ласка становится белой и предпочитает речные долины, прячась в подснежных норах.

Лесная куница ведет ночной образ жизни и обладает высокой мобильностью, однако иногда её можно заметить в Кусково, Зеленограде или Бутово. В отличие от других куньих, она может питаться растительной пищей, такой как орехи и ягоды. Логово куницы часто находится в дуплах деревьев, включая беличьи гнезда.

Каменная куница выделяется характерным желтоватым пятном на груди и обитает в оврагах и зарослях кустарников. Она ловко передвигается по деревьям и предпочитает заброшенные дома и развалины, особенно много этих зверей можно встретить на территории ТиНАО.

Уточнения

Ласка или обыкновенная ласка (лат. Mustela nivalis) — хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода ласки и хорьки (Mustela). Водится на всех континентах Северного полушария.

Горноста́й (лат. Mustela erminea) — хищное млекопитающее семейства куньих.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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