В Москве открылось свинокафе с мини-пигами

В столице открылось антикафе, где посетителей встречают карликовые домашние свинки, сообщает телеграм-канал "Новости Москвы".
В заведении есть несколько комнат, где обитают мини-пиги — очаровательные существа разных возрастов и окрасов. Сеанс общения с этими милыми созданиями длится 60 минут.
Гостей встречает тематический ресепшен с сувенирной продукцией. Есть красочный детский уголок с настольными играми.
В антикафе гостям разрешается не только гладить и угощать свинок, но и держать их на руках. Но есть одно условие: все посетители должны обязательно носить тапочки.
"Пожалуйста, надевайте одежду, которую не жалко. Поросята оближут вас с ног до головы", — предупреждают организаторы.
В комментариях развернулась целая дискуссия: от заявлений о том, что минипиги вырастают до размеров хорошей собаки и становятся не такими милыми до обвинений в жестоком обращении с животными и нездоровом желании заработать на них.
Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного. Обычно вес минипига варьирует от 32 до 68 кг.
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