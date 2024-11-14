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В Москве открылось свинокафе с мини-пигами

1:07
Зоосфера

В столице открылось антикафе, где посетителей встречают карликовые домашние свинки, сообщает телеграм-канал "Новости Москвы".

В Москве открылось свинокафе с мини-пигами
Фото: Канал t.me/moscowmap by Скриншот канала t.me/moscowmap, PDM

В заведении есть несколько комнат, где обитают мини-пиги — очаровательные существа разных возрастов и окрасов. Сеанс общения с этими милыми созданиями длится 60 минут.

Гостей встречает тематический ресепшен с сувенирной продукцией. Есть красочный детский уголок с настольными играми.

В антикафе гостям разрешается не только гладить и угощать свинок, но и держать их на руках. Но есть одно условие: все посетители должны обязательно носить тапочки.

"Пожалуйста, надевайте одежду, которую не жалко. Поросята оближут вас с ног до головы", — предупреждают организаторы.

В комментариях развернулась целая дискуссия: от заявлений о том, что минипиги вырастают до размеров хорошей собаки и становятся не такими милыми до обвинений в жестоком обращении с животными и нездоровом желании заработать на них.

Уточнения

Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного. Обычно вес минипига варьирует от 32 до 68 кг.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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