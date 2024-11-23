Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Корма для животных отличаются не только брендами, но и составом, и хозяевам важно помнить, что рационы кошек и собак имеют существенные различия. По мнению экспертов, если собака иногда попробует кошачий корм, это не нанесёт серьёзного вреда. Однако постоянное употребление корма для кошек может привести к проблемам со здоровьем.

Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

Основные различия в корме для кошек и собак:

Содержание белка: кошачий корм содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем собачий. Если собака будет питаться им постоянно, её печень может пострадать.

кошачий корм содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем собачий. Если собака будет питаться им постоянно, её печень может пострадать. Овощи: кошкам овощи практически не нужны, а для собак они важны, так как растительные компоненты входят в их рацион.

кошкам овощи практически не нужны, а для собак они важны, так как растительные компоненты входят в их рацион. Витамины и минералы: кошкам требуется больше витаминов A и E, а также фосфора, йода и таурина. Такой состав вызывает у собак гипервитаминоз, проблемы с сердцем и пищеварением.

кошкам требуется больше витаминов A и E, а также фосфора, йода и таурина. Такой состав вызывает у собак гипервитаминоз, проблемы с сердцем и пищеварением. Натрий и калий: корма для кошек содержат меньше натрия и калия, чем требуется собакам. Нехватка этих элементов может привести к сбоям в работе внутренних органов.

корма для кошек содержат меньше натрия и калия, чем требуется собакам. Нехватка этих элементов может привести к сбоям в работе внутренних органов. Баланс жиров и углеводов: различия в содержании жиров и углеводов могут нарушить обмен веществ у собаки, особенно работу печени.

Кроме того, постоянное употребление кошачьего корма может привести к проблемам с пищеварением, ухудшению состояния шерсти, зрения, снижению активности и появлению неприятного запаха из пасти у собаки.