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Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом

1:37
Зоосфера

Корма для животных отличаются не только брендами, но и составом, и хозяевам важно помнить, что рационы кошек и собак имеют существенные различия. По мнению экспертов, если собака иногда попробует кошачий корм, это не нанесёт серьёзного вреда. Однако постоянное употребление корма для кошек может привести к проблемам со здоровьем.

Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

Основные различия в корме для кошек и собак:

  • Содержание белка: кошачий корм содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем собачий. Если собака будет питаться им постоянно, её печень может пострадать.
  • Овощи: кошкам овощи практически не нужны, а для собак они важны, так как растительные компоненты входят в их рацион.
  • Витамины и минералы: кошкам требуется больше витаминов A и E, а также фосфора, йода и таурина. Такой состав вызывает у собак гипервитаминоз, проблемы с сердцем и пищеварением.
  • Натрий и калий: корма для кошек содержат меньше натрия и калия, чем требуется собакам. Нехватка этих элементов может привести к сбоям в работе внутренних органов.
  • Баланс жиров и углеводов: различия в содержании жиров и углеводов могут нарушить обмен веществ у собаки, особенно работу печени.

Кроме того, постоянное употребление кошачьего корма может привести к проблемам с пищеварением, ухудшению состояния шерсти, зрения, снижению активности и появлению неприятного запаха из пасти у собаки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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