Как кошки ориентируются в темноте

Кошки могут с лёгкостью передвигаться в сумерках и даже в полной темноте, не сталкиваясь с препятствиями, что часто приводит к заблуждению о превосходстве их зрения над человеческим. На самом деле кошачий глаз действительно оснащён большим количеством фоторецепторов, что помогает ориентироваться в условиях слабого освещения.
Это связано с эволюционной адаптацией, ведь кошки — ночные хищники, которые часто охотятся на рассвете или закате.
Однако это не означает, что кошачье зрение острее. При дневном свете они видят хуже, чем люди, особенно при ярком освещении. Кроме того, цветовое восприятие у кошек ограничено — многие оттенки, такие как зелёный и красный, они видят как серые.
Чтобы успешно ориентироваться в пространстве, кошки используют не только зрение, но и прекрасно развитые слух и обоняние, что помогает им точно обходить препятствия и эффективно охотиться.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.