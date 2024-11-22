Как кошки ориентируются в темноте

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут с лёгкостью передвигаться в сумерках и даже в полной темноте, не сталкиваясь с препятствиями, что часто приводит к заблуждению о превосходстве их зрения над человеческим. На самом деле кошачий глаз действительно оснащён большим количеством фоторецепторов, что помогает ориентироваться в условиях слабого освещения.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Это связано с эволюционной адаптацией, ведь кошки — ночные хищники, которые часто охотятся на рассвете или закате.

Однако это не означает, что кошачье зрение острее. При дневном свете они видят хуже, чем люди, особенно при ярком освещении. Кроме того, цветовое восприятие у кошек ограничено — многие оттенки, такие как зелёный и красный, они видят как серые.

Чтобы успешно ориентироваться в пространстве, кошки используют не только зрение, но и прекрасно развитые слух и обоняние, что помогает им точно обходить препятствия и эффективно охотиться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

