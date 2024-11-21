Дискомфорт во время еды: что мешает вашей кошке есть из миски

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые кошки предпочитают вытаскивать еду из миски и есть прямо с пола, что часто раздражает хозяев. Однако такое поведение вовсе не является "хулиганством" — обычно оно связано с неудобствами, которые испытывает животное. Ваша задача — понять источник проблемы и найти способ её устранить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основная причина

Часто причиной является дискомфорт, который кошка испытывает, когда её усы касаются краев миски. Это вызывает неприятные ощущения, и кошка перекладывает еду на пол. Возможно, миска слишком узкая, и стоит заменить её на более широкую, чтобы питомцу было удобно.

Другие возможные причины

Иногда кошка может вынимать еду из миски, чтобы избежать её приёма рядом с водой. Если миска с едой стоит рядом с водой, попробуйте разместить их на расстоянии друг от друга.

Ещё одна причина — слишком крупные куски пищи, которые кошке сложно разделить в миске. В этом случае кормите её измельченной едой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

