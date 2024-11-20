Как часто нужно купать собаку, чтобы не навредить её здоровью

В осенне-зимний сезон грязь и слякоть часто вынуждают хозяев собак мыть своих питомцев намного чаще обычного. Однако ветеринары предостерегают от излишних банных процедур: слишком частое купание может нанести вред здоровью собаки.
Специалисты рекомендуют использовать простую формулу: умножьте обычное количество купаний на пять, чтобы определить безопасный интервал между процедурами. Например, если вы моете собаку раз в неделю, то лучше выдерживать паузу до пяти недель.
Чрезмерное купание может смыть защитный слой натуральных жиров с кожи собаки, что негативно отразится на состоянии шерсти и общем здоровье питомца. Важно учитывать, что каждая собака уникальна, и частота ухода зависит от породы, возраста и образа жизни животного.
При сомнениях лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать оптимальный режим купания для вашего четвероногого друга.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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