Как часто нужно купать собаку, чтобы не навредить её здоровью

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В осенне-зимний сезон грязь и слякоть часто вынуждают хозяев собак мыть своих питомцев намного чаще обычного. Однако ветеринары предостерегают от излишних банных процедур: слишком частое купание может нанести вред здоровью собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Специалисты рекомендуют использовать простую формулу: умножьте обычное количество купаний на пять, чтобы определить безопасный интервал между процедурами. Например, если вы моете собаку раз в неделю, то лучше выдерживать паузу до пяти недель.

Чрезмерное купание может смыть защитный слой натуральных жиров с кожи собаки, что негативно отразится на состоянии шерсти и общем здоровье питомца. Важно учитывать, что каждая собака уникальна, и частота ухода зависит от породы, возраста и образа жизни животного.

При сомнениях лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать оптимальный режим купания для вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

