Хотите узнать, любит ли вас кот? Посмотрите на его хвост

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Отличить привязанность кошки к хозяину не всегда просто, ведь она редко проявляет свои чувства так ярко, как это делают собаки. Однако вопреки распространённому мнению, коты способны искренне любить своих людей, просто выражают это иначе. Самый явный "индикатор" настроения питомца — это его хвост.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Хотите узнать, как относится к вам ваш пушистый друг? Обратите внимание на движения его хвоста, когда вы находитесь рядом.

Что означает резкое движение хвоста

Если хвост вашей кошки резко движется из стороны в сторону, это верный знак того, что она испытывает дискомфорт в вашем присутствии. А если хвост ещё и распушен, это указывает на повышенную настороженность или раздражение питомца.

Признаки дружелюбия и привязанности

Когда хвост кошки расслаблен и поднят вверх, это явный признак её положительного настроя и хорошего отношения к хозяину. Такие движения хвоста говорят о том, что питомец ощущает себя комфортно и спокойно рядом с вами.

Следите за хвостом вашей кошки — он поможет вам лучше понять её настроение и отношение к вам. Так вы сможете наладить с ней более глубокую и взаимную связь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

