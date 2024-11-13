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Ветеринар рассказал, что делать, если животное проглотило инородный предмет

Зоосфера

Несколько дней назад в Дзержинске Нижегородской области ветеринары успешно провели операцию коту, проглотившему беруши во время игр, сообщают в соцсетях местного государственного ветеринарного управления. Такие случае не единичны, хозяевам важно понимать весь риск таких ситуаций и знать, что делать. Середа Сергей, российский ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, рассказал, о правильных действиях в данной ситуации.

Ветеринар рассказал, что делать, если животное проглотило инородный предмет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ветеринар отметил, что таких игр можно не допустить, если не разбрасывать мелкие вещи в доме.

"Животное начинает играть и проглатывает эту историю. Здесь не надо рассуждать, здесь надо делать. Это происходит часто, поэтому не разбрасывайте вещи, которые опасны для животных, и тогда не будет ни операций, ни проблем с животными”, — отметил спикер.

Он также предупредил, что лучше не заниматься самостоятельным лечением животного, а сразу показать его специалистам. Даже, когда вы не уверены, что животное что-то съело, но есть подозрения.

"Надо прийти к врачу и рассказать, что произошло. Это называется у врача сбор анамнеза. Самому не надо ничего придумывать, мыслить и решать. Для этого есть специальные люди, которые учатся 5 или 6 лет, чтобы получить профессию врача. А самому не надо ничего делать. Единственное, что должен делать владелец, — не разбрасывать свои вещи по квартире или по участку”, — заключил Середа Сергей.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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