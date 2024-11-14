Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка больше беспокоится о своей шерсти

Вылизывание является важной частью жизни всех кошек. Таким образом, животное очищает себя от грязи и пыли. Это также важный ритуал для очищения себя от любых посторонних запахов. Кроме того, кошки вылизывают себя при появлении ран и кожных заболеваний.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Если ваш питомец чрезмерно заботится о своей шерсти, это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства или сильного стресса. Это может привести к появлению язв на коже животного.

Чрезмерное вылизывание также может замедлить заживление ран и даже привести к инфицированию.

Кошка может вести себя так из-за любых изменений: движения, постоянного шума, громких звуков, прихода в дом нового питомца. Рождение ребенка или даже перестановка мебели в доме также может стать поводом для стресса.

Что делать, если кошка слишком часто вылизывает свою шерсть

Если вы заметили изменения в поведении вашего питомца, важно немедленно отвезти кошку к ветеринарному врачу.

Причинами такого поведения могут быть как физиологические, так и психологические проблемы у питомца. Врач поставит вам диагноз и назначит лечение при необходимости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



