Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться

Вылизывание является важной частью жизни всех кошек. Таким образом, животное очищает себя от грязи и пыли. Это также важный ритуал для очищения себя от любых посторонних запахов. Кроме того, кошки вылизывают себя при появлении ран и кожных заболеваний.
Если ваш питомец чрезмерно заботится о своей шерсти, это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства или сильного стресса. Это может привести к появлению язв на коже животного.
Чрезмерное вылизывание также может замедлить заживление ран и даже привести к инфицированию.
Кошка может вести себя так из-за любых изменений: движения, постоянного шума, громких звуков, прихода в дом нового питомца. Рождение ребенка или даже перестановка мебели в доме также может стать поводом для стресса.
Если вы заметили изменения в поведении вашего питомца, важно немедленно отвезти кошку к ветеринарному врачу.
Причинами такого поведения могут быть как физиологические, так и психологические проблемы у питомца. Врач поставит вам диагноз и назначит лечение при необходимости.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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