Ши-тцу будут здоровыми и ухоженными, если придерживаться таких правил питания

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно кормить ши-тцу

Кормление ши-тцу высококачественным сухим или влажным кормом имеет важное значение для общего здоровья и благополучия. Корм для собак премиум-класса гарантирует, что ваш питомец получит все необходимые питательные вещества в нужных пропорциях.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Тем не менее также полезно дополнять рацион свежими, натуральными продуктами. Настоятельно рекомендуется включать рыбу в рацион ши-тцу 3-4 раза в неделю. Вы можете предложить своей собаке такие разновидности, как лосось, скумбрия или сардины, как приготовленные, так и сырые, убедившись, что все кости удалены.

Овощи и ягоды должны быть ежедневной частью рациона ши-тцу. К подходящим овощам относятся морковь, брокколи, шпинат и сладкий картофель. Ягоды, такие как черника, клубника и малина, также являются отличными дополнениями.

Помимо рыбы, вы можете включить в рацион ши-тцу различные виды мяса. Говядина, курица, баранина и индейка являются отличными источниками белка. Субпродукты, такие как легкие, сердце, печень, требуха и язык, также могут быть включены в их рацион.

Куриные яйца — еще один питательный вариант для ши-тцу. Они богаты белком и незаменимыми жирными кислотами.

Чем нельзя кормить ши-тцу

Не кормите собаку регулярно макаронами, бобовыми, белым хлебом, картофелем, горохом и изделиями из пшеничной муки.

Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением и не обеспечивают необходимыми питательными веществами. Кроме того, ваша собака не должна употреблять сосиски, салями или любую сладкую, соленую, острую или горячую пищу.

Уточнения

Ши-тцу́ (собака-лев, собачка-хризантема) — одна из древнейших пород собак.

