У кошек тоже есть мимика! Что же она может означать

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что означает кошачья мимика

С помощью невербальных знаков можно понять, в каком состоянии находится ваш питомец или что он хочет вам сказать.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Например, когда кошка медленно моргает, глядя на вас, это означает, что питомец проявляет свою любовь, привязанность. В такой ситуации вы также можете отреагировать, медленно моргнув. Таким образом, моргание выполняет у кошек социальную функцию и помогает построить доверительные и крепкие отношения.

Кошки также используют свою мимику во время конфликтов и агрессии. Это называется защитной коммуникацией. Во время стресса, агрессии и конфликтов животное пристально и агрессивно смотрит, прижимает или поднимает уши, а зрачки в это время сужаются. Язык тела питомца указывает на готовность вступить в конфликт и защитить себя.

Кошка также может использовать свой хвост, агрессивно двигаться, отходить от человека или животного, занимать оборонительную позицию или начать громко мяукать. Эти невербальные знаки означают, что кошка готова вступить в конфликт, отстаивать свои границы и вступить в драку.

Кроме того, мимика кошки иногда может выражать физическую боль. Если мимика вашей кошки изменилась, это повод обратиться к ветеринарному врачу, чтобы специалист проверил состояние здоровья вашего питомца.

Если кошка чувствует себя хорошо, у животного расслаблены уши, глаза, мордочка, усы прямые. Если животное испытывает боль, оно меняет положение ушей, глаз, а морда выглядит более напряженной.

Уточнения

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека» (Л. М. Сухаребский, 1966).

