Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазание по деревьям в облачном лесу: опыт, который нужно попробовать
Ши-тцу будут здоровыми и ухоженными, если придерживаться таких правил питания
Как понять, что яблоню уже не спасти
Куриное филе с грибами в сливках. Идеальное сочетание, которое понравится всем
СВО входит в историческую фазу. Самое интересное начнется в декабре 2024 и в январе 2025
Глава Футбольной ассоциации Брунея подтвердил, что РФС оплатил поездку сборной в Россию
Топ-5 доступных кроссоверов с АКПП: отличные варианты для водителей
Как гипотеза теории струн может объяснить каждый аспект реальности
Какие салаты хранятся месяцами в морозилке без потери вкуса

У кошек тоже есть мимика! Что же она может означать

1:44
Зоосфера

Что означает кошачья мимика

С помощью невербальных знаков можно понять, в каком состоянии находится ваш питомец или что он хочет вам сказать.

У кошек тоже есть мимика! Что же она может означать
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Например, когда кошка медленно моргает, глядя на вас, это означает, что питомец проявляет свою любовь, привязанность. В такой ситуации вы также можете отреагировать, медленно моргнув. Таким образом, моргание выполняет у кошек социальную функцию и помогает построить доверительные и крепкие отношения.

Кошки также используют свою мимику во время конфликтов и агрессии. Это называется защитной коммуникацией. Во время стресса, агрессии и конфликтов животное пристально и агрессивно смотрит, прижимает или поднимает уши, а зрачки в это время сужаются. Язык тела питомца указывает на готовность вступить в конфликт и защитить себя.

Кошка также может использовать свой хвост, агрессивно двигаться, отходить от человека или животного, занимать оборонительную позицию или начать громко мяукать. Эти невербальные знаки означают, что кошка готова вступить в конфликт, отстаивать свои границы и вступить в драку.

Кроме того, мимика кошки иногда может выражать физическую боль. Если мимика вашей кошки изменилась, это повод обратиться к ветеринарному врачу, чтобы специалист проверил состояние здоровья вашего питомца.

Если кошка чувствует себя хорошо, у животного расслаблены уши, глаза, мордочка, усы прямые. Если животное испытывает боль, оно меняет положение ушей, глаз, а морда выглядит более напряженной.

Уточнения

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека» (Л. М. Сухаребский, 1966).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Последние материалы
Врачи назвали пять продуктов, которые избавят от ядов
Руководство по подбору одежды для фигуры песочные часы
Три ошибки водителей: почему салон долго остаётся холодным
Донские виноделы завоевали золото на международном конкурсе в Германии
Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной
Потрясающее открытие археологов: захоронение жрецов и артефакты древней эпохи
Китай больше не получает российскую нефть со скидкой
Эти упражнения идеальны для тех, кто хочет похудеть
Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.