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Ласковая и независимая: какие черты делают американскую жесткошёрстную кошку уникальной

2:21
Зоосфера

Порода американская жесткошёрстная кошка (American Wirehair), как видно из названия, была выведена в США. Её появление произошло случайно в помете американских короткошёрстных кошек в 1960-х годах, когда на свет появился котёнок с уникальной текстурой шерсти.

Ласковая и независимая: какие черты делают американскую жесткошёрстную кошку уникальной
Фото: disk.yandex.ru by ewwl, CC BY-SA 3.0

Эта порода привлекает внимание своим дружелюбным характером и неприхотливым уходом, что делает её идеальным питомцем для тех, кто ищет ласковую, легко ухаживаемую кошку-компаньона.

Основные черты

Внешний вид

American Wirehair — кошка среднего или крупного размера с мускулистым телом. Её главное отличие — густая и жёсткая шерсть, которая придаёт шерсти уникальную текстуру и делает её менее склонной к спутыванию.

Голова кошки широкая, уши среднего размера, глаза округлые, а цвет шерсти может варьироваться от белого и кремового до серого и золотистого.

Темперамент и характер

American Wirehair — это дружелюбная и ласковая кошка, которая прекрасно подходит для жизни в разных типах домов. Она сочетает в себе спокойствие, любознательность и энергию, любит компанию людей, в том числе детей, и хорошо ладит с другими животными.

Её независимость сочетается с привязанностью, что делает её прекрасным спутником для тех, кто ищет одновременно независимую и ласковую кошку.

Уход и питание

Порода не требует интенсивного ухода: достаточно редкого расчёсывания для поддержания шерсти в порядке. Важно следить за питанием и весом питомца, так как из-за крупной комплекции он может набирать лишний вес. Регулярные визиты к ветеринару также помогут поддерживать здоровье кошки.

Обучение и социализация

American Wirehair отличается быстрой обучаемостью и хорошо реагирует на положительное подкрепление. Для полноценного развития важно предлагать котёнку стимулы, игрушки и активные игры.

Также, как отмечают эксперты TICA, представители этой породы ладят с другими питомцами и людьми, но нуждаются и в самостоятельных занятиях. Интерактивные игрушки помогут развить их охотничий инстинкт и удовлетворить природные потребности.

Уточнения

Американская жесткошёрстная кошка — порода короткошёрстных кошек со своеобразным строением шерсти. Другое название этой породы — проволочношёрстная, или проволочная кошка, которое эти кошки получили за необычный внешний вид шерсти животного, напоминающей пружинки. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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