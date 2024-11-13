Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки и тигры относятся к семейству кошачьих — Felidae, и их гены совпадают на 95,6%, как показало исследование, опубликованное в Nature Communications.

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Несмотря на значительные различия в размерах и среде обитания, эти животные унаследовали от общих предков сходные повадки и черты, позволяющие им быть похожими во многом. Вот ключевые примеры!

Инстинкт охотника

И домашние кошки, и тигры — прирожденные хищники. Кошки, несмотря на то что живут с людьми, сохраняют охотничьи инстинкты, что проявляется в играх и преследовании добычи. Тигры же охотятся на крупных животных, таких как олени и кабаны, используя навыки, позволяющие успешно нападать из засады. Этот инстинкт связан с древними предками, которым охота была жизненно необходима.

Адаптивные зрачки

Зрачки кошек и тигров адаптируются к освещению. Домашние кошки могут быстро сужать и расширять зрачки, чтобы хорошо видеть в темноте. Для тигров эта способность особенно важна, так как позволяет охотиться в условиях слабого освещения на рассвете и в сумерках.

Умывание

Кошки и тигры регулярно вылизывают шерсть, очищая себя. Язык кошек идеально приспособлен для удаления грязи, а у тигров это поведение помогает ухаживать за шерстью после еды или избавляться от пыли и паразитов.

Привычка царапать

Царапание — привычка как домашних кошек, так и тигров. Домашние кошки царапают мебель или специальные когтеточки, чтобы поддерживать когти в хорошем состоянии, отмечать территорию и выпускать энергию. Тигры же царапают деревья для заточки когтей и установления границ своей территории.

Язык тела

Как кошки, так и тигры общаются с помощью поз тела, положения хвоста и ушей. Домашние кошки таким образом выражают радость, страх или раздражение. Тигры используют язык тела для передачи намерений и сигналов в своей природной среде.

Активность в сумерках

Домашние кошки и тигры активнее всего в утренние и вечерние часы. Кошки, живущие с людьми, могут адаптироваться к их режиму дня, но их природные инстинкты делают их более активными на рассвете и закате. Тигры используют это время для охоты.

Способность прыгать

Все кошки, включая домашних и тигров, обладают уникальной прыжковой силой. Домашние кошки с легкостью запрыгивают на высокие поверхности, а тигры, несмотря на крупные размеры, могут совершать длинные прыжки, что помогает им в охоте.

Территориальное поведение

И тигры, и кошки имеют выраженное чувство территории. Даже живя дома, кошки метят пространство с помощью феромонов. Тигры в дикой природе метят свои территории мочой и царапинами на деревьях, чтобы обозначить границы и избежать столкновений с другими хищниками.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.



Nature Communications — рецензируемый научный журнал с открытым доступом, который издается компанией Nature Research с 2010 года. Журнал публикует материалы, охватывающие естественные науки, включая физику, химию, науки о Земле, медицину и биологию.

